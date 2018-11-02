Полицейские Луганщины нашли огромное количество боеприпасов на территории детского лагеря

На Луганщине правоохранители изъяли два арсенала оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Оперативники управления уголовного розыска полиции Луганщины совместно с сотрудниками СБУ, Северодонецкого отдела полиции, бойцами корда, взрывотехниками и кинологами в с. Щедрищево, что вблизи Северодонецка, обнаружили два больших тайника с оружием и боеприпасами.

В ходе осмотра территории и помещений заброшенного детского лагеря полицейские обнаружили комнату и подвальное помещение, полные ящиков и цинков с различными видами оружия и боеприпасов.

Специалисты-взрывотехники изъяли четыре гранатомета РПГ-22, четыре гранатомета РПГ-26, 130 гранатометные выстрелы ПГ-7, 140 пороховых зарядов к выстрелам ПГ-7, 246 корпусов гранат (Ф-1, РГД-5, РГН, РГО), 339 взрывателей, 70 дымовых гранат РДГ-2Б, 80 патронов калибра 14,5 мм с подрывателями МДЗ, 31 запал, пять дымовых мин ДМ-11.

Также изъят 701 выстрел ВОГ, две сигнальные мины, тротиловая шашка, пять выстрелов к РПГ, четыре реактивных двигателя, две боевые части ПГ 22, два снаряда 30 мм и около 54 тысяч патронов различного калибра.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр. Оперативники устанавливают лиц, оставивших тайники.