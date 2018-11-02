93-я отдельная механизированная бригада показала учения механизированных и танковых подразделений

93-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) «Холодный Яр» Вооруженных сил Украины всю минувшую неделю продолжала учения своих механизированных и танковых подразделений. Об этом сообщает пресс-служба 93-й ОМБр в Facebook.

«Основное внимание пехотинцы уделяли отработке действий механизированных отделений во время наступления в сопровождении боевых машин и работе с групповым оружием – станковыми гранатометами и крупнокалиберными пулеметами. Снайперы оттачивали навыки поражения мишеней на разных дистанциях: на малой и средней дистанции – из полуавтоматических снайперских винтовок, на большой – из дальнобойных винтовок с продольно-скользящим затвором», – сообщили в пресс-службе.

Также отрабатывалась тактика ведения боя штурмовых групп пехоты в ограниченном пространстве населенных пунктов и зданиях с использованием пейнтбольного оружия.

В пресс-службе добавили, что на этой неделе начинаются тренировки механизированных взводов со стрельбой и преодолением водных преград.