Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 32 тыс. человек

Контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 4 ноября, пересекли 31,8 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно графику осеннего периода и функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 31,8 тысяч человек и 4,6 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7140 человек и 1030 транспортных средств;

"Марьинка" - 7640 человек и 1520 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6175 человек и 1310 транспортных средств;

"Гнутово" - 2890 человек и 790 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8000 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 45/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 25/20.