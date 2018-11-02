Умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк

Сегодня, 4 ноября? в больнице умерла Екатерина Гандзюк. Сообщение о смерти херсонской активистки, ставшей жертвой заказного преступления, появилось в сети Фейсбук в группе "Хто замовив Катю Гандзюк".

«Катя померла. Деталі будуть пізніше. Прохання не турбувати родичів. Друзі протягом доби нададуть більше інформації», – говорится в сообщении.

Нападение на Екатерину Гандзюк, которая работала в Херсонском городском совете, было совершено 31 июля 2018 года. Около 8:30 утра, когда женщина шла на работу, у подъезда многоквартирного дома к ней сзади подбежал мужчина и облил концентрированным раствором серной кислоты.

В настоящее время исполнители преступления, оказавшиеся ветеранами АТО, задержаны, но заказчик этого преступления до сих пор неизвестен.

У Екатерины Гандзюк был публичнй конфликт с местной полицией. В частности, с бывшим начальником Управления защиты экономики в Херсонской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины Артемом Антощуком, которого 14 сентября 2017 она обвинила в коррупции и вымогательстве.

Также в Херсоне Екатерина Гандзюк боролась с влиянием пророссийских сил, среди которых организация «Украинский выбор - право народа» Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение экстерриториальных общин.