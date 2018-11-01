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В больнице Луганщины открыли новое отделение за 3 миллиона

Сегодня, 18:01 citynews.net.ua | Напечатать

В больнице Луганщины открыли новое отделение за 3 миллионаВ Старобельске в центральной районной больнице коммунального учреждения «Старобельское районное территориальное медицинское объединение» открылось новое отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как отмечается, на проведение капитального ремонта помещений отделения и приобретение современного медицинского оборудования, аппаратуры и мебели израсходовано 3 млн 103 тыс. грн, в том числе 2 млн 967 тыс. – из местного бюджета.

В пресс-службе добавили, что отделение расположено на 2 этаже хирургического корпуса и рассчитано на 6 коек.

«Благодаря этому уровень оказания анестезиологической поддержки и интенсивной помощи значительно повысится и улучшится качество надзора и ухода за взрослыми тяжелобольными и детьми», – подчеркивается в сообщении.


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