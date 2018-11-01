Синоптик рассказала о погоде в Украине на выходные

Туманы и местами дожди ожидаются на этих выходных в Украине.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке.

"В течение 3-4 ноября в Украине ни бесконечных дождей, ни штормового ветра, ни снега, ни даже маленьких "минусов" не будет. А будут красивые туманы, в воскресенье на западе и севере какие-то районные слабые дожди местами, повышенное атмосферное давление и комфортная температура воздуха", - отметила она.

По словам синоптика, днем температура ожидается на уровне + 10 ...+ 16 градусов, на юге и на Западе - до + 14 ...+ 19 градусов. На Сумщине, Харьковщине будет прохладнее: + 8... + 13 градусов.

В Киеве субботу и воскресенье также - периодические туманы, без существенных осадков, однако 4 ноября возможен небольшой дождь. Днем в столице ожидается + 11... + 14 градусов.

"Синоптическая ситуация благоприятна для людей, кошек и грибов. Людям - надышаться свежим воздухом, котам наконец спокойно поспать без человеческого шума и гама в доме, а грибам - успешного карьерного роста от влажных туманов", - подытожила синоптик.