Оккупанты разместили огневые позиции в домах в Золотом-5

Не прекращаются обстрелы со стороны боевиков в районе хутора Вольный Попаснянского района. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

При этом в штабе ООС отмечают, что огневые позиции оккупантов расположены в жилых домах местных жителей на северо-западной окраине населенного пункта Золотое-5.

"Данный факт также подтверждает и отчет мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованный 1 ноября 2018 года, в котором указано, что на северной окраине временно оккупированного Золотое-5/Михайловка БПЛА Миссии зафиксировал три новых траншеи вооруженных формирований Российской Федерации, две из которых соединяются с жилым домом. Также, на 300 м севернее, БПЛА зафиксировал шесть новых огневых позиций и новую 30-метровую траншею оккупантов", - отметили в штабе.