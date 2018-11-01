ВСУ провели боевые стрельбы из ракетных комплексов

На полигоне ВСУ «Ягорлык» прошли военные учения с боевыми стрельбами, сообщает пресс-служба СНБО.

В боевых стрельбах с использованием широкого спектра зенитно-ракетных комплексов (ЗРК С-300 различных модификаций, «Бук», «Тор», «Оса-АКМ» и других) участвовали подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска Воздушных сил ВСУ. Также были проведены контрольные испытания зенитно-ракетных комплексов, прошедших глубокую модернизацию на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, целью этих комплексных учений и испытаний была отработка системы противовоздушной обороны страны, «определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, состоящих на вооружении ВСУ, и заданий на разработку новых средств противовоздушной обороны».

«Восстановление системы противовоздушной обороны является одной из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны нашего государства и одним из важных приоритетов, определенных СНБО Украины», - сказал он, добавив, что именно система ПВО Украины до 2014 года понесла наибольшие потери, подвергшись сознательному последовательному разрушению.

После завершения испытаний Турчинов провел совещание с военным руководством и конструкторами оборонных предприятий по определению приоритетных задач по укреплению противовоздушной обороны нашего государства.