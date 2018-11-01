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ВСУ провели боевые стрельбы из ракетных комплексов

Сегодня, 14:26 citynews.net.ua | Напечатать

На полигоне ВСУ «Ягорлык» прошли военные учения с боевыми стрельбами, сообщает пресс-служба СНБО.

В боевых стрельбах с использованием широкого спектра зенитно-ракетных комплексов (ЗРК С-300 различных модификаций, «Бук», «Тор», «Оса-АКМ» и других) участвовали подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска Воздушных сил ВСУ. Также были проведены контрольные испытания зенитно-ракетных комплексов, прошедших глубокую модернизацию на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

ВСУ провели боевые стрельбы из ракетных комплексов

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, целью этих комплексных учений и испытаний была отработка системы противовоздушной обороны страны, «определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, состоящих на вооружении ВСУ, и заданий на разработку новых средств противовоздушной обороны».

ВСУ провели боевые стрельбы из ракетных комплексов

«Восстановление системы противовоздушной обороны является одной из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны нашего государства и одним из важных приоритетов, определенных СНБО Украины», - сказал он, добавив, что именно система ПВО Украины до 2014 года понесла наибольшие потери, подвергшись сознательному последовательному разрушению.

ВСУ провели боевые стрельбы из ракетных комплексов

После завершения испытаний Турчинов провел совещание с военным руководством и конструкторами оборонных предприятий по определению приоритетных задач по укреплению противовоздушной обороны нашего государства.


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