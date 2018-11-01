1 и 2 АК оккупантов усилили противодействие украинским разведчикам

По данным группы "Информационное сопротивление", в части и подразделения 1 и 2 АК оккупантов поступило распоряжение усилить противодействие деятельности БПЛА украинских войск, согласно которого начато оборудование дополнительных постов воздушного наблюдения, а также более активно использоваться подразделения РЭБ (радиоэлектронной борьбы) 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск.

Также с целью борьбы с БПЛА на целом ряде участков оккупанты выдвинули в первую линию средства ПВО. В основном это ЗРК типа 9К35 «Стрела-10М», ПЗРК и ЗУ-23-2. Появление этих средств отмечается в районе Первомайки, северных окраин Горловки, севернее Авдеевки, основная часть отмечается в районе Светлодарской дуги.