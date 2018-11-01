В Минобороны подтвердили информацию об одном погибшем и 2 раненых военных в зоне ООС

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 1 ноября 2018 года, погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как отмечается, вчера на Донбассе было зафиксировано 20 обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

"К сожалению, в течение прошлых суток, вследствие российской вооруженной агрессии на Донбассе и боевых действий получил ранение не совместимое с жизнью один украинский военный, 1994 года рождения", - сообщил он.

Кроме того, по данным Минобороны, еще двое украинских военных в ходе боевых действий получили ранения.

Также, по состоянию на утро 2 ноября на Донбассе зафиксировано три обстрела со стороны боевиков - на Донецком направлении. Потерь в рядах ООС нет.