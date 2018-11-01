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СБУ перекрыла канал, по которому паленый алкоголь попадал в район ООС

Сегодня, 12:40 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ перекрыла канал, по которому паленый алкоголь попадал в район ООССотрудники СБ Украины совместно с Государственной фискальной службой блокировали нелегальное производство и сбыт контрафактных алкогольных напитков.

Было установлено, что злоумышленники наладили в Киевской и Донецкой областях масштабное производство фальсифицированной алкогольной продукции. Готовый товар под видом известных брендов они поставляли через негосударственные почтовые сервисы в разные регионы Украины, в том числе в район проведения операции Объединенных сил, говорится на сайте ведомства.

По предварительным оценкам, «прибыль» злоумышленников составляла еженедельно примерно двести тысяч гривен.

Во время санкционированных обысков по местам производства фальсификата правоохранители изъяли спирт, химические примеси, тару и оборудование для изготовления контрафактного алкоголя на общую сумму почти один миллион гривен.

Начато уголовное производство по ст. 204 Уголовного кодекса Украины.


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