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ЛЭО начало восстанавливать питание на объекты водоканала в Лисичанске

Сегодня, 11:57 citynews.net.ua | Напечатать

1 ноября в ходе переговоров между Луганской областной государственной администрацией, Лисичанским городским советом и Луганским энергетическим объединением по обесточиванию Лисичанскводоканала был достигнут компромисс.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "ЛЭО".

Как сообщили в энергокомпании, ЛЭО согласилось рассмотреть и поверить в график погашения задолженности водоканала, гарантированный личным обязательством руководителя Лисичанскводоканала Евгения Лысенко.

Согласно этому графику, Лисичанскводоканал обязуется полностью (100%) оплачивать текущее потребление электроэнергии, кроме того - с ноября 2018 по февраль 2019 (включительно) водоканал обязуется поэтапно погасить 16 млн грн задолженности.

Поэтому, Луганское энергетическое объединение начало восстанавливать питание на объекты Лисичанского водоканала. Поздно вечером 1 ноября была включена насосная станция "РТИ". А сегодня, 2 ноября, будут продолжены включения всех других объектов водоканала - насосных и канализационных станций, очистных сооружений.

Напомним, что 31 октября "ЛЭО" провело ограничения электроснабжения на объектах Лисичанского водоканала. Это привело к проблемам с водоснабжением прифронтового города Лисичанск и близлежащих населенных пунктов.

Как утверждают в "ЛЭО", долг лисичанских водников по состоянию на 2 ноября составляет более 146 млн грн. А еще около 50 млн грн - это штрафные санкции.


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