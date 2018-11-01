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Преемник Хуга начал работу в СММ ОБСЕ

Сегодня, 09:59 citynews.net.ua | Напечатать

Британец Марк Этерингтон сменил Александра Хуга на должности заместителя главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.

«Марк Этерингтон возвращается в СММ ОБСЕ на должности заместителя главы миссии, принося свой многолетний опыт и профессионализм на благо миссии и Украины», - отметили в ОБСЕ.

Весной 2014 года Этерингтон вместе с Хугом были назначены замглавы миссии, однако позже Этерингтон покинул эту должность.


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