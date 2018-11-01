Боевики опять применили лазерное оружие в районе Станицы Луганской

Украинская сторона СЦКК сообщает, что в отчете СММ ОБСЕ, который опубликован 31 октября 2018, зафиксировано очередное применения противником лазерного оборудования в районе Станицы Луганской.

"Осуществляя мониторинг на мосту в Станице Луганской (15 км северо-восточнее Луганска), команда Миссии видела синий лазерный луч, направленный в северном направлении, с известной позиции вооруженных формирований на вершине холма к югу от моста и западнее памятника Князю Игорю», -говорится в докладе.