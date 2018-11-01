На блокпостах в зоне ООС задержаны 7 человек

За прошедшие сутки правоохранителями Объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, для проверки задержаны 7 человек.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

«Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. За прошедшие сутки правоохранителями Объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, для проверки задержаны 7 человек, возможно, причастных к незаконным вооруженным формированиям», – сообщили в штабе.

«Выявлено 7 фактов незаконного оборота наркотических средств. Также зафиксировано 43 административных правонарушения», – добавили в пресс-центре.