На блокпостах в зоне ООС задержаны 7 человек

На блокпостах в зоне ООС задержаны 7 человекСегодня, 17:00
За прошедшие сутки правоохранителями Объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, для проверки задержаны 7 человек.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
«Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. За прошедшие сутки правоохранителями Объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, для проверки задержаны 7 человек, возможно, причастных к незаконным вооруженным формированиям», – сообщили в штабе.
«Выявлено 7 фактов незаконного оборота наркотических средств. Также зафиксировано 43 административных правонарушения», – добавили в пресс-центре.