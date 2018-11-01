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Меркель прокомментировала размещение миротворцев ООН на Донбассе

Сегодня, 16:55 citynews.net.ua | Напечатать

Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая с официальным визитом в Украину 1 ноября, прокомментировала совместную работу сторон по ведению миротворческой миссии ООН на Донбасс. Об этом передает РБК-Украина.

По словам Меркель, она уже обсудила с президентом Украины Петром Порошенко шаги, которые осуществляются для достижения договоренностей относительно миротворцев.

"Что касается зон разведения. Мы об этом тоже сегодня говорили (на встрече с президентом Украины, - ред.). Мы также совместно работаем над тем, чтобы ввести миссию ООН для того, чтобы достичь мира", - сказала Меркель.


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