Меркель прокомментировала размещение миротворцев ООН на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая с официальным визитом в Украину 1 ноября, прокомментировала совместную работу сторон по ведению миротворческой миссии ООН на Донбасс. Об этом передает РБК-Украина.

По словам Меркель, она уже обсудила с президентом Украины Петром Порошенко шаги, которые осуществляются для достижения договоренностей относительно миротворцев.

"Что касается зон разведения. Мы об этом тоже сегодня говорили (на встрече с президентом Украины, - ред.). Мы также совместно работаем над тем, чтобы ввести миссию ООН для того, чтобы достичь мира", - сказала Меркель.