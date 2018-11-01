» » Порошенко назвал санкционный список свидетельством неконструктивной позиции РФ

Порошенко назвал санкционный список свидетельством неконструктивной позиции РФ

Сегодня, 15:56 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко назвал санкционный список Российской Федерации свидетельством неконструктивной позиции РФ.

Об этом заявил глава государства в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает РБК-Украина.

Порошенко отметил, что вместо того, чтобы вводить санкции, России нужно сделать простую вещь - уйти из Украины, забрать свое оружие. Он также добавил, что санцийний список РФ - это "свидетельство неконструктивной позиции РФ, что они не собираются имплементировать Минск, отвести свои войска".

"Прежде всего я хочу подчеркнуть, что российское решение о санкциях не было неожиданным. За небольшим исключением это список очень достойных людей, которые есть в этом списке, включительно с моим сыном. Включительно с половиной моей администрации, с большим количеством народных депутатов, большинством членов коалиции членов правительства Украины. Хочу сказать, что пребывание в этом письме - какая-то государственная награда. Так воспринимается, по крайней мере. Очень обижены те, кто в этот список не попали", - сообщил Порошенко.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:56

Порошенко назвал санкционный список свидетельством неконструктивной позиции РФ

Сегодня, 15:34

В Минобороны разрабатывают онлайн курс по предотвращению коррупции

Сегодня, 14:40

Кабмин поручил ПФУ обеспечить массовый перерасчет пенсий

Сегодня, 13:58

Разведка: На выборах в ОРДЛО проголосуют не более 30% избирателей

Сегодня, 13:32

Луганщина перечислила в бюджет почти 100 миллионов налога на прибыль

Сегодня, 12:59

В «ЛНР» из-за долгов по зарплатам и дефицита лекарств массово увольняются медики

Сегодня, 11:57

Прокуратура начала расследование невыплаты зарплат шахтерам Лисичанска

Сегодня, 11:27

Луганская «Заря» обыграла черниговскую «Десну»

Сегодня, 10:57

Россия ввела экономические санкции против Украины

Сегодня, 09:53

Международные организации направили на неподконтрольный Донбасс более 50 тонн гуманитарного груза

Сегодня, 09:50

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 35 тыс. человек

Сегодня, 09:00

За сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ

Новости Украины:

Сегодня, 15:54

В Харькове неизвестные подорвали банкомат

Сегодня, 15:35

Сенцов: Не волнуйтесь, я выжил

Сегодня, 14:40

Кабмин поручил ПФУ обеспечить массовый перерасчет пенсий

Сегодня, 13:59

Из Украины с начала года выехали 600 тысяч человек

Сегодня, 13:35

Песков объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке

Сегодня, 12:56

В Киеве заработал электронный билет

Сегодня, 11:32

В Симферополе арестовали на два месяца крымского татарина Гафарова

Сегодня, 10:59

В Мариуполе создают крупнейший в Украине Центр предоставления админуслуг

Сегодня, 10:57

Россия ввела экономические санкции против Украины

Сегодня, 09:10

В Киеве возобновили ограничение скорости движения до 50 км/ч

Вчера, 18:12

В объединительном Соборе могут принять участие не все архиереи УПЦ МП

Вчера, 17:36

Кабмин превратил «Укрзализныцю» в частное акционерное общество

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 