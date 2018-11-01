Кабмин поручил ПФУ обеспечить массовый перерасчет пенсий

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман поручил новому руководителю Пенсионного фонда Евгению Капинусу обеспечить повышение пенсий военнослужащим с 1 января и провести массовый автоматический перерасчет пенсий другим категориям пенсионеров с 1 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, Гройсман отметил необходимость проведения аудита ПФУ в ближайшее время.

"Нам нужно в ближайшее время провести аудит фонда и обеспечить стабильную работу пенсионной системы. Две важнейших задачи: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 года в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 года провести первый в истории Украины массовый перерасчет и пенсий всех других категорий пенсионеров. Это огромная работа, но у вас 4 месяца", - отметил премьер-министр.

Кроме того, глава Кабмина подчеркнул, что стратегической для Пенсионного фонда остается задача по детенизации заработных плат.

"Задача Пенсионного фонда не только в том, чтобы платить пенсии нынешним пенсионерам. Надо заботиться о пенсионном будущем каждого гражданина. Рассчитываю на то, что новый руководитель (ПФУ, - ред.) наведет порядок и порядок в пенсионной системе Украины, а деятельность Пенсионного фонда будет публичной и конструктивной", - сказал он