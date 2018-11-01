Разведка: На выборах в ОРДЛО проголосуют не более 30% избирателей

На предстоящих "выборах" на оккупированном Донбассе будут голосовать не более 30% избирателей.

Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Максим Праута.

В частности, как сообщает разведка, по оценке российских и местных агентств, мониторинг общественного мнения показывает, что в голосовании на "выборах" намерены принять участие не более 30% избирателей.

"Прежде всего, это связано с недовольством местного населения деятельностью назначенных РФ руководителей так называемых "ДНР/ЛНР", - отметил Праута.