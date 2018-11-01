Прокуратура начала расследование невыплаты зарплат шахтерам Лисичанска

Прокуратура Луганской области начала расследование по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ПАО «Лисичанскуголь» (ч. 1 ст. 175 УК).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сейчас существует необходимость в установлении потерпевших лиц из числа действующих и бывших работников ПАО "Лисичанскуголь", которые имеют задолженность по выплате заработной платы, их привлечение к производству в качестве потерпевших», — сказано в сообщении.

В ведомстве также просят потерпевших сотрудников «Лисичанскугля» обращаться к старшему следователю областной прокуратуры в Северодонецке Ермоловичу Н. или в отдел полиции Лисичанска.