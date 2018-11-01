» » Прокуратура начала расследование невыплаты зарплат шахтерам Лисичанска

Прокуратура начала расследование невыплаты зарплат шахтерам Лисичанска

Сегодня, 11:57 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура Луганской области начала расследование по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ПАО «Лисичанскуголь» (ч. 1 ст. 175 УК).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сейчас существует необходимость в установлении потерпевших лиц из числа действующих и бывших работников ПАО "Лисичанскуголь", которые имеют задолженность по выплате заработной платы, их привлечение к производству в качестве потерпевших», — сказано в сообщении.

В ведомстве также просят потерпевших сотрудников «Лисичанскугля» обращаться к старшему следователю областной прокуратуры в Северодонецке Ермоловичу Н. или в отдел полиции Лисичанска.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:40

Кабмин поручил ПФУ обеспечить массовый перерасчет пенсий

Сегодня, 13:58

Разведка: На выборах в ОРДЛО проголосуют не более 30% избирателей

Сегодня, 13:32

Луганщина перечислила в бюджет почти 100 миллионов налога на прибыль

Сегодня, 12:59

В «ЛНР» из-за долгов по зарплатам и дефицита лекарств массово увольняются медики

Сегодня, 11:57

Прокуратура начала расследование невыплаты зарплат шахтерам Лисичанска

Сегодня, 11:27

Луганская «Заря» обыграла черниговскую «Десну»

Сегодня, 10:57

Россия ввела экономические санкции против Украины

Сегодня, 09:53

Международные организации направили на неподконтрольный Донбасс более 50 тонн гуманитарного груза

Сегодня, 09:50

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 35 тыс. человек

Сегодня, 09:00

За сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ

Вчера, 18:33

Оккупанты 13 раз за день обстреляли позиции ВСУ

Вчера, 17:56

Кабмин одобрил платеж Ахметову для перевода Луганской ТЭС на газ

Новости Украины:

Сегодня, 14:40

Кабмин поручил ПФУ обеспечить массовый перерасчет пенсий

Сегодня, 13:59

Из Украины с начала года выехали 600 тысяч человек

Сегодня, 13:35

Песков объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке

Сегодня, 12:56

В Киеве заработал электронный билет

Сегодня, 11:32

В Симферополе арестовали на два месяца крымского татарина Гафарова

Сегодня, 10:59

В Мариуполе создают крупнейший в Украине Центр предоставления админуслуг

Сегодня, 10:57

Россия ввела экономические санкции против Украины

Сегодня, 09:10

В Киеве возобновили ограничение скорости движения до 50 км/ч

Вчера, 18:12

В объединительном Соборе могут принять участие не все архиереи УПЦ МП

Вчера, 17:36

Кабмин превратил «Укрзализныцю» в частное акционерное общество

Вчера, 16:39

Порошенко подписал закон "Маски-шоу стоп"-2

Вчера, 15:59

Под Славянском неизвестные стреляли в лесорубов, есть раненные

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 