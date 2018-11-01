Россия ввела экономические санкции против Украины

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Санкции были введены в отношении украинских депутатов, судей, бизнесменов и руководителей ведомств. В частности, в санкционный список вошли глава МВД Украины Арсен Аваков, секретарь СНБО Александр Турчинов, генпрокурор Юрий Луценко, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и старший сын президента Украины Алексей Порошенко.

В список вошли украинские промышленные предприятия, финансовые и страховые компании, а также швейцарская компания Ferrexpo (связана с Константином Жеваго), и две британских компании – East One (связана с Виктором Пинчуком) и Toledo mining corporation (также актив Жеваго).

Счета, ценные бумаги и имущество фигурантов санкционного списка подлежат блокировке, если они расположены в России. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы РФ.