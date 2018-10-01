» » Кабмин одобрил платеж Ахметову для перевода Луганской ТЭС на газ

Кабмин одобрил платеж Ахметову для перевода Луганской ТЭС на газ

Сегодня, 17:56 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров рекомендует установить дополнительный платеж ДТЭК «Востокэнерго» Рината Ахметова для перевода Луганской ТЭС на газ с целью не допустить остановки электростанции,  сообщает «РБК-Украина».

Кабмин рекомендовал Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, установить дополнительный платеж ООО «ДТЭК Востокэнерго», чтобы покрыть дополнительные расходы Луганской ТЭС на производство электроэнергии с использованием природного газа до восстановления поставок угля.

В октябре сложилась критическая ситуация с поставками угля на ТЭС в Счастье, так как Россия запретила ДТЭК отгружать уголь из Ростовской области в адрес станции. В связи с тем, что единственный железнодорожный путь поставки угля на Луганскую ТЭС проходит по территории России, поставки угля фактически заблокированы. Нынешних запасов хватит на 4-5 суток, поэтому принято решение перевести ее на газ.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:33

Оккупанты 13 раз за день обстреляли позиции ВСУ

Сегодня, 17:56

Кабмин одобрил платеж Ахметову для перевода Луганской ТЭС на газ

Сегодня, 17:13

В оккупированном Перевальске убили двух человек

Сегодня, 16:59

В «ЛНР» шахтеры не вышли на смену из-за долгов по зарплате

Сегодня, 16:39

Порошенко подписал закон "Маски-шоу стоп"-2

Сегодня, 15:59

Хуг: конфликт на Донбассе не является замороженным, его можно решить

Сегодня, 15:28

Лисичанск остался без воды

Сегодня, 14:56

США призвали Россию не препятствовать миссии ОБСЕ на Донбассе

Сегодня, 13:49

В России 17-летний парень заложил взрывчатку в здании ФСБ и погиб

Сегодня, 12:50

На заседании Совбеза ООН осудили проведение «выборов» в ОРДЛО

Сегодня, 12:38

В Лисичанске на пожаре погибли два человека

Сегодня, 12:19

В Минфине подписали распоряжение о погашения долгов шахтерам

Новости Украины:

Сегодня, 18:12

В объединительном Соборе могут принять участие не все архиереи УПЦ МП

Сегодня, 17:36

Кабмин превратил «Укрзализныцю» в частное акционерное общество

Сегодня, 16:39

Порошенко подписал закон "Маски-шоу стоп"-2

Сегодня, 15:59

Под Славянском неизвестные стреляли в лесорубов, есть раненные

Сегодня, 15:13

Крымская правозащитная группа зафиксировала новые факты милитаризации детей в Крыму

Сегодня, 14:57

На Донетчине перекрыт межрегиональный канал наркоторговли с недельным оборотом в полмиллиона гривен

Сегодня, 13:47

В РФ заявили, что здоровье Сенцова "практически пришло в норму" после голодовки

Сегодня, 13:44

В Киеве полиция задержала группу вооруженных мужчин

Сегодня, 12:50

На заседании Совбеза ООН осудили проведение «выборов» в ОРДЛО

Сегодня, 11:59

В Житомирской области автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе

Сегодня, 10:53

В Мариуполе появится IT-кластер "SPALAH"

Сегодня, 09:44

В Украине с начала года зафиксированы семь случаев дифтерии

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 