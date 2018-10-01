Кабмин одобрил платеж Ахметову для перевода Луганской ТЭС на газ

Кабинет министров рекомендует установить дополнительный платеж ДТЭК «Востокэнерго» Рината Ахметова для перевода Луганской ТЭС на газ с целью не допустить остановки электростанции, сообщает «РБК-Украина».

Кабмин рекомендовал Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, установить дополнительный платеж ООО «ДТЭК Востокэнерго», чтобы покрыть дополнительные расходы Луганской ТЭС на производство электроэнергии с использованием природного газа до восстановления поставок угля.

В октябре сложилась критическая ситуация с поставками угля на ТЭС в Счастье, так как Россия запретила ДТЭК отгружать уголь из Ростовской области в адрес станции. В связи с тем, что единственный железнодорожный путь поставки угля на Луганскую ТЭС проходит по территории России, поставки угля фактически заблокированы. Нынешних запасов хватит на 4-5 суток, поэтому принято решение перевести ее на газ.