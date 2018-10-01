В оккупированном Перевальске убили двух человек

В оккупированном Перевальске произошло двойное убийство.

Об этом сообщает «Информационное сопротивление».

25 октября в районе дома № 5 на ул. Гагарина г. Перевальска «правоохранителями» «ЛНР» были обнаружены трупы Малой Елены Константиновны, 1986 г. р., Дорошенко Александра Николаевича, 1983 г. р., с телесными повреждения в виде: множественных колото-резаных ножевых ранений грудной клетки, шеи и головы, передает «ИС».

Было установлено, что телесные повреждения, повлекшие смерть гр. Дорошенко А. Н. и гр. Малой Е. К., на почве внезапно возникших неприязненных отношений, причинил гр. Мартынченко Александр Николаевич, 1976 г. р., проживавший.: г. Перевальск, ул. Стаханова, 3/4, ранее судимый в 2001 г. по ч. 3 ст. 185 УК Украины.

Получены признательные показания, подозреваемый задержан оккупантами. Мартынченко — боевик НВФ. Судя по фото в базе данных «Миротворец», участник так называемых «казачьих» формирований