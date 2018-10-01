» » В оккупированном Перевальске убили двух человек

В оккупированном Перевальске убили двух человек

Сегодня, 17:13 citynews.net.ua | Напечатать

В оккупированном Перевальске убили двух человек В  оккупированном Перевальске произошло двойное убийство.

Об этом сообщает «Информационное сопротивление».

25 октября в районе дома № 5 на ул. Гагарина г. Перевальска «правоохранителями» «ЛНР» были обнаружены трупы Малой Елены Константиновны, 1986 г. р., Дорошенко Александра Николаевича, 1983 г. р., с телесными повреждения в виде: множественных колото-резаных ножевых ранений грудной клетки, шеи и головы, передает «ИС».

Было установлено, что телесные повреждения, повлекшие смерть гр. Дорошенко А. Н. и гр. Малой Е. К., на почве внезапно возникших неприязненных отношений, причинил гр. Мартынченко Александр Николаевич, 1976 г. р., проживавший.: г. Перевальск, ул. Стаханова, 3/4, ранее судимый в 2001 г. по ч. 3 ст. 185 УК Украины.

Получены признательные показания, подозреваемый задержан оккупантами. Мартынченко — боевик НВФ. Судя по фото в базе данных «Миротворец», участник так называемых «казачьих» формирований


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:33

Оккупанты 13 раз за день обстреляли позиции ВСУ

Сегодня, 17:56

Кабмин одобрил платеж Ахметову для перевода Луганской ТЭС на газ

Сегодня, 17:13

В оккупированном Перевальске убили двух человек

Сегодня, 16:59

В «ЛНР» шахтеры не вышли на смену из-за долгов по зарплате

Сегодня, 16:39

Порошенко подписал закон "Маски-шоу стоп"-2

Сегодня, 15:59

Хуг: конфликт на Донбассе не является замороженным, его можно решить

Сегодня, 15:28

Лисичанск остался без воды

Сегодня, 14:56

США призвали Россию не препятствовать миссии ОБСЕ на Донбассе

Сегодня, 13:49

В России 17-летний парень заложил взрывчатку в здании ФСБ и погиб

Сегодня, 12:50

На заседании Совбеза ООН осудили проведение «выборов» в ОРДЛО

Сегодня, 12:38

В Лисичанске на пожаре погибли два человека

Сегодня, 12:19

В Минфине подписали распоряжение о погашения долгов шахтерам

Новости Украины:

Сегодня, 18:12

В объединительном Соборе могут принять участие не все архиереи УПЦ МП

Сегодня, 17:36

Кабмин превратил «Укрзализныцю» в частное акционерное общество

Сегодня, 16:39

Порошенко подписал закон "Маски-шоу стоп"-2

Сегодня, 15:59

Под Славянском неизвестные стреляли в лесорубов, есть раненные

Сегодня, 15:13

Крымская правозащитная группа зафиксировала новые факты милитаризации детей в Крыму

Сегодня, 14:57

На Донетчине перекрыт межрегиональный канал наркоторговли с недельным оборотом в полмиллиона гривен

Сегодня, 13:47

В РФ заявили, что здоровье Сенцова "практически пришло в норму" после голодовки

Сегодня, 13:44

В Киеве полиция задержала группу вооруженных мужчин

Сегодня, 12:50

На заседании Совбеза ООН осудили проведение «выборов» в ОРДЛО

Сегодня, 11:59

В Житомирской области автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе

Сегодня, 10:53

В Мариуполе появится IT-кластер "SPALAH"

Сегодня, 09:44

В Украине с начала года зафиксированы семь случаев дифтерии

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 