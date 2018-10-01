Лисичанск остался без воды

Сегодня, 31 октября, ЛЭО обесточило «Лисичанскводоканал».

Об этом сообщил депутат Лисичанского горсовета Виталий Шведов.

«Общался по этому поводу с представителями ЛОДА. Отдельное спасибо заму руководителя ЛОДА Клименко Ю.Ю., который более активно включился в разрешение ситуации проблемы с отсутствием воды в Лисианске, активнее, чем виновники «торжества». Должны быть реализованы ряд алгоритмов по возобновлению энергообеспечения водоканала и подаче воды. Но если это даже произойдет, то это ситуативное, временное явление. Решением может быть только в плоскости разбирательства по вопросу, куда деваются оплаченные людьми и предприятиям деньги Лисичанскводоканалом, и оплачивать потребленные объемы электроэернии», – отметил Шведов.