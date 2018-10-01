В России 17-летний парень заложил взрывчатку в здании ФСБ и погиб

Сегодня утром, 31 октября, в российском городе Архангельске произошел взрыв в здании регионального управления ФСБ. По предварительным данным в результате происшествия погиб один человек, пострадали несколько сотрудников ведомства. Об этом сообщает «ИнфоРезист».

Сильный взрыв у проходной ФСБ раздался около 8:50 утра. По словам очевидцев, сразу после этого из здания выбежало двое человек. По данным Telegram-канала «Mash», самодельное взрывное устройство сработало между первой и второй дверью.

В результате взрыва пострадали трое сотрудников ФСБ, один человек погиб. Жертвой оказался 17-летний парень, который и заложил взрывчатку.

После взрыва здание эвакуировали. Троицкий проспект в Архангельске, где находится здание ФСБ, частично перекрыли. Людей не впускают ни в административные, ни в жилые здания, которые находятся напротив.

По данному факту СК РФ открыл два уголовных производства по статье 205 (террористический акт) и части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия). Сотрудникам правоохранительных органов поручено в кратчайшие срок установить мотивы преступления.