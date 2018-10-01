Военные медики получили помощь из Канады и Германии

59-й военный мобильный госпиталь получил волонтерскую помощь из Канады и Германии.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Как рассказали в штабе, на днях, волонтеры привезли в госпиталь дефибриллятор. Аппарат, предназначенный для восстановления сердечного ритма, к медикам приехал из Германии. Поступила и помощь из Канады – хирургические принадлежности, что необходимы для лечения раненых.

В штабе отметили, что такая волонтерская помощь поступает в медицинское учреждение уже не впервые.