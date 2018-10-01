Жены трех офицеров ВСУ были завербованы во время пребывания в России и ОРДЛО

Представители ФСБ России и так называемые "министерства государственной безопасности Л/ДНР" вербовали близких родственников украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр СБУ, жены трех офицеров Вооруженных Сил Украины были завербованы во время пребывания у своих родителей в России и на временно оккупированных территориях Донбасса.

Отмечается, что на женщин оказывалось психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой и притеснениями родителей. Они предоставили письменные согласия на конфиденциальное сотрудничество с выбором псевдонимов. По данным Службы безопасности, от женщин пытались получить информацию о воинских званиях, должностях, местах нахождения и служебных обязанностях их мужей, а также информацию о военных подразделениях, их участии в ООС.

"Оперативники военной контрразведки СБУ предотвратили втягивание в противоправную деятельность гражданок Украины, которые были вынуждены согласиться на сотрудничество с вражескими спецслужбами. После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию, женщины сотрудничают со следствием и дают показания относительно обстоятельств их вербовки и полученных задач", - говорится в сообщении.