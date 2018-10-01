Судья ЕСПЧ: выход РФ из совета Европы не позволит избежать решений по Крыму и Донбассу

В случае выхода России из состава Совета Европы, решения Европейского суда по правам человека по жалобам из Донбасса и аннексированного Крыма останутся обязательными для исполнения. Об этом заявила судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская в интервью «Европейской правде».

Она отметила, что правила в вступления в силу решений суда в таком случае «прямо прописаны в Европейской конвенции по правам человека».

Судья подчеркнула, что Россия имеет право денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека, то есть выйти из состава суда, сообщив об этом за 6 месяцев до денонсации. «Но даже этот шаг не освобождает государство от выполнения решений Европейского суда по правам человека относительно всех нарушений, имевших место до момента, когда государство денонсирует конвенцию, то есть выходит из состава Совета Европы», – пояснила Юдковская.