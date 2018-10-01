Армия получила первые БТР, изготовленные из новой отечественной брони

«Харьковское конструкторское бюро им. Морозова» (ХКБМ), входящее в состав «Укроборонпрома», передало украинской армии первые семь БТР-4, изготовленных из новой отечественной брони. Спецсталь прошла контроль и прием на всех этапах производства. Об этом сообщает «Укроборонпром».

«По своим характеристикам эта спецсталь соответствует самым высоким мировым стандартам. Корпуса для БТР-4 изготовлены на Лозовском кузнечно-механическом заводе. На сегодня в производстве находятся около 40 таких корпусов», – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что для выполнения задач, стоящих перед предприятиями «Укроборонпрома» и Лозовским кузнечно-механическим заводом (ЛКМЗ), в 2018 году налажена производственная кооперация по изготовлению бронекомплектов и дальнейшей их сварке на «Заводе им. Малышева», а также на ХКБМ и «Киевском бронетанковом заводе». Специалисты этих предприятий сейчас работают на ЛКМЗ, приобретая опыт для развертывания производства корпусов на своих заводах.

«Кроме того, для привлечения молодых специалистов по заявке ЛКМЗ в Лозовском профессиональном лицее набрана группа учащихся с дуальной формой обучения с проведением практических занятий на ЛКМЗ. Кроме того, ЛКМЗ совместно с ХКБМ и научно-исследовательским институтом конструкционных материалов "Прометей" наладили технологию изготовления корпусов из спецстали марки "71". Это дает уверенность, что задачи, которые стоят перед предприятиями по выпуску бронетехники в 2019 году – будут выполнены», – добавили в пресс-службе.