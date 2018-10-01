Боевики сконцентрировали обстрелы на Приазовье

За минувшие сутки, 30 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики 21 раз обстреляли украинских военных в районах населенных пунктов Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Ломакино, Водяное и Лебединское.

"Вследствие обстрелов, 30 октября, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что вечером противник сконцентрировал обстрелы на Приазовье. По данным разведки, трех боевиков российско-оккупационных войск уничтожили, и еще двое ранены.

С утра зафиксировано два обстрела. По позициям Объединенных сил из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов открыли огонь в районе Лебединского.