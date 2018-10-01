Упрощенцы и фермеры заплатили почти 225 миллионов единого налога в местные громады Луганщины

Местные громады Луганской области получили от упрощенцев 224,7 миллионов гривен единого налога в январе-сентябре 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госфискальной службы в Луганской области.

В ведомстве отметили, что основная часть поступлений единого налога, а это 119,9 миллионов, уплачена физическими лицами - предпринимателями, которые работают на упрощенной системе налогообложения, и сельскохозяйственными товаропроизводителями – 84,2 миллиона гривен.

По сравнению с показателями за аналогичный период 2017 года поступления единого налога увеличились на 37,2 миллиона гривен.

Напомним, всего с начала года в местные бюджеты Луганщины поступило 2 миллиарда 65,4 миллионов гривен