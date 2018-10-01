На Луганщине строят еще одну амбулаторию

На Луганщине в пгт Меловое началось строительство амбулатории общей практики семейной медицины. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

Амбулатория будет расположена по улице Центральной.

На строительство амбулатории направленные средства из областного и районного бюджетов в размере 12 163 969 гривен.

Сейчас проводят работы по устройству фундаментов, которые соответствуют календарному плану.

Строительство амбулатории начато в рамках внедрения реформы первичного звена медицинской помощи, которая сейчас идет в Украину.