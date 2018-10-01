Наев назвал антитеррористические мероприятия в Краматорске «просто тренировкой»

Антитеррористические мероприятия, которые будут проведены в Краматорске 31 октября и 1 ноября, являются учениями.

Об этом заявил командующий операции Объединенных сил Сергей Наев, передает «UA:Донбас».

«Это абсолютно плановая работа сил и средств. В частности Службы безопасности Украины», – сказал он. По его словам, тренировки нужны, «чтобы быть готовыми всегда ответить адекватно».

Наев подчеркнул, что на данный момент в Краматорске нет террористической угрозы, а запланированные мероприятия – «просто тренировка».