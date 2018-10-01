Луганщину заливают шахтные воды

В Первомайско-Стахановском угледобывающем регионе шахтные воды заливают рудники. Это может вызвать экологическую катастрофу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил зампредседателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

«Не менее сложный вопрос – ликвидация последствий подтопления шахт Первомайско-Стахановского угледобывающего региона. На шахте "Золотое" ГП "Первомайсуголь", где приток воды в час достигает 920 кв м, откачка шахтных вод осуществляется пятью мощными насосами. Причина такого большого объема шахтных вод в их постоянном притоке из рудников, находящихся на временно оккупированной территории Луганщины», – написал он.

При этом Клименко подчеркнул, что в результате идет загрязнение главной водной артерии региона – реки Северский Донец.

Он поручил управлению экологии и природных ресурсов облгосадминистрации подготовить обращение в профильное Министерство для проведения комплексного анализа воды в акватории реки.