На Луганской ТЭС осталось угля на 5 дней

Запасов угля на складах Луганской теплоэлектростанции осталось на 5 суток работы.

Об этом передает Министерство энергетики и угольной промышленности.

Согласно информации министерства, относительно состояния накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на 29 октября 2018 года, ожидаемый срок срабатывания складов составляет 5 суток.

При этом, как отмечается, запас угля на ЛуТЕС по состоянию на сегодня составляет 13,6 тыс. тонн, что на 116,6 тыс. тон меньше нормы накопления и запасов угля в соответствии с графиком, утвержденным Минэнерго.