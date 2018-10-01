Лисичанск просит денег на погашение долгов перед энергетиками

Вопрос о полном прекращении поставок электрической энергии Луганским энергетическим объединением на объекты Лисичанскводоканала с 31 октября рассмотрен на заседании комиссии в Лисичанском горсовете, передает пресс-служба ведомства.

Так, на 23 октября задолженность Лисичанскводоканала перед ЛЭО за составляет 143 миллиона 407,5 тысяч гривен, а за последние четыре месяца уровень расчетов критически низкий.

Чиновники решили подготовить и направить письма о ситуации премьер-министру Украины, Министерству энергетики и угольной промышленности Украины, народному депутату Дунаеву, председателю Луганской областной государственной администрации, ЛЭО, прокуратуре Луганской области, СБУ в Луганской области, Главному управлению Национальной полиции в Луганской области.

«Лисичанскводоканалу вместе с Лисичанским городским управлением ГУ ГСЧС Украины в Луганской области обеспечивать подвоз питьевой и технической воды в первую очередь на объекты социальной сферы (больницы, детские сады и др.) И составить графики подвоза питьевой и технической воды населению городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье в случае возникновения чрезвычайной ситуации», - говорится в сообщении.

Также решено направить обращение в Луганскую обладминистрацию о выделении средств из областного бюджета на погашение задолженности Лисичанскводоканала.