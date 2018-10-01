На Луганщине подняли на поверхность протестующего горняка из-за воспаления легких

Одного из горняков, протестующих на шахте имени Капустина в Луганской области, подняли на поверхность с воспалением легких.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

«Сейчас выдают на поверхность 25-летнего горняка шахты "Им. Г. Капустина" Саматея Виктора, который на одиннадцатый день протеста под землей заболел пневмонией», – написал он.

По словам руководителя Независимого профсоюза горняков Украины, в шахте остается 14 горняков вместе с нардепом Сергеем Каплиным.