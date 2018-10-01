В ОРДЛО отправили очередную партию российских кадровых военных и казаков

Кадровые военные ВС РФ и спецгруппы "Всевеликого войска Донского" прибывают на оккупированный Донбасс накануне псевдовыборов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Учитывая провальную кампанию т.н. призыва на военную службу населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, командование российских оккупационных войск комплектует личным составом подразделения соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ за счет прибывающих с территории России кадровых военнослужащих ВС РФ и специальных групп т.н. «Всевеликого войска Донского». При этом, перед назначением в передовые подразделения все кандидаты проверяются российскими инструкторами и проходят специальные инструктажи по установлению взаимоотношений с местным населением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре новоприбывшие "казаки" проявляют "чрезвычайную заинтересованность в общении с местным населением, демонстрируя высокий уровень идеологической подготовки в продвижении идей т.н. «русского мира», целенаправленно навязывают местным жителям пророссийские взгляды и пренебрежительное отношением ко всему украинскому, активно участвуют в агитационных мероприятиях, связанных с т.н. «выборами» в ОРДЛО, запланированными на 11 ноября.