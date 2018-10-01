В Лисичанске шахтеры перекрыли дорогу Вчера, 15:57 citynews.net.ua | Напечатать В Лисичанске шахтеры перекрыли дорогу из-за долгов по зарплате. Об этом в своем Фейсбук написал правозащитник Павел Лисянский. Автотранспорт не пропускают. Требования одно выплатить долг по заработной плате Другие новости по теме: Шахтеры «Мирноградуголь» остановили работу и требуют денегШахтеры в Донецкой области перекрыли автодорогуНововолынские шахтеры перекрыли трассу Киев-ВаршаваЛьвовские шахтеры отказываются отгружать уголь до погашения долгов по зарпл ...Львовские шахтеры перекрыли дорогу «Львов - Рава-Русская»