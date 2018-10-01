На 29 октября теплоснабжающие предприятия Луганской области не имеют подтвержденных объемов газа.

По состоянию на 11.00 часов 29 октября 2018 года теплоснабжающие предприятия Луганской области не имеют подтвержденных номинаций на поставку газа, - об этом «Первой полосе» сообщили в ПАО "Луганскгаз".

ПАО "Луганскгаз" информирует, что по состоянию на 11.00 часов 29 октября у теплоснабжающих предприятий Луганской области - КП "Кременнатеплокоммунэнерго", КП "Лисичансктеплосеть", КП "Первомайсктеплокоммунэнерго",

КП "Рубежноетеплокоммунэнерго", КП "Северодонецктеплокоммунэнерго",

ГП "Северодонецкая ТЭЦ" - отсутствуют подтвержденные объемы природного газа (номинации) на период с 27 по 31 октября в плановом объеме потребления.

В "Луганскгазе" также заявили о технической готовности в кратчайшие сроки обеспечить газоснабжение предприятий ТЭК в случае урегулирования вопроса о получении объемов подтвержденных номинаций (лимитов) от НАК "Нефтогаз Украины".