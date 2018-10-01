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Теплоснабжающие предприятия Луганской области не имеют подтвержденных объемов газа

Вчера, 14:09 citynews.net.ua | Напечатать

На 29 октября теплоснабжающие предприятия Луганской области не имеют подтвержденных объемов газа.

По состоянию на 11.00 часов 29 октября 2018 года теплоснабжающие предприятия Луганской области не имеют подтвержденных номинаций на поставку газа, - об этом «Первой полосе» сообщили в ПАО "Луганскгаз".

ПАО "Луганскгаз" информирует, что по состоянию на 11.00 часов 29 октября у теплоснабжающих предприятий Луганской области - КП "Кременнатеплокоммунэнерго", КП "Лисичансктеплосеть", КП "Первомайсктеплокоммунэнерго",

КП "Рубежноетеплокоммунэнерго", КП "Северодонецктеплокоммунэнерго",

ГП "Северодонецкая ТЭЦ" - отсутствуют подтвержденные объемы природного газа (номинации) на период с 27 по 31 октября в плановом объеме потребления.

В "Луганскгазе" также заявили о технической готовности в кратчайшие сроки обеспечить газоснабжение предприятий ТЭК в случае урегулирования вопроса о получении объемов подтвержденных номинаций (лимитов) от НАК "Нефтогаз Украины".


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