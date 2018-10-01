» » В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Вчера, 13:26 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 28 октября 2018 года, в результате боевых действий ранение получил один украинский военный.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 19 прицельных обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

"Вследствие боевых действий один украинский военный получил ранения. Его эвакуировали в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Он также добавил, что по данным украинской разведки, вчера на Донбассе было ликвидировано троих боевиков, еще 6 - ранены.

Кроме того, по данным Минобороны, по состоянию на 11:00 29 октября на Донбассе уже зафиксировано три обстрела со стороны боевиков, потерь в рядах ООС нет.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 19:02

За день на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов

Вчера, 18:11

Банда из тюрем "ЛНР" выманила у украинцев 2,7 млн гривен

Вчера, 17:47

ВМС Украины начали подготовку экипажей, которые будут служить на полученных от США катерах

Вчера, 16:48

Лисичанск просит денег на погашение долгов перед энергетиками

Вчера, 16:46

На Луганщине подняли на поверхность протестующего горняка из-за воспаления легких

Вчера, 16:45

В ОРДЛО отправили очередную партию российских кадровых военных и казаков

Вчера, 15:57

В Лисичанске шахтеры перекрыли дорогу

Вчера, 14:09

Теплоснабжающие предприятия Луганской области не имеют подтвержденных объемов газа

Вчера, 13:26

В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Вчера, 12:49

На Луганщине при поддержке посольства США детям рассказывают об опасности мин

Вчера, 12:04

На Луганщине организатора «референдума» освободили от ответственности с испытательным сроком

Вчера, 11:33

На Луганщине не забирают добытый уголь из шахты и не выплачивают зарплату горнякам

Новости Украины:

Вчера, 18:25

Насколько возрастет цена за отопление в Украине

Вчера, 17:45

В Одесской области СБУ прекратила деятельность двух наркогруппировок

Вчера, 16:43

Синоптики предупреждают о тумане в Украине 30 октября

Вчера, 15:59

В Николаевской области на взятке задержали ветврача

Вчера, 14:38

Трое военнослужащих задержаны за кражу бытовой техники в Очакове

Вчера, 14:06

Судья просит адвоката Януковича остановиться: нельзя «выступать вечно»

Вчера, 13:24

Пиротехники разминировали 93% территории под Ичней

Вчера, 12:47

Савченко попросила помощи у экс-заместителя Пшонки

Вчера, 12:05

Из плена в Нигерии освободили украинского моряка

Вчера, 11:35

В Черниговской области произошло возгорание торфа на площади более 3 гектаров

Вчера, 10:29

На Днепропетровщине задержали гражданина РФ, который убил и похоронил у себя во дворе пять человек

Вчера, 09:59

Янукович попросил суд дать ему возможность выступить в дебатах и с последним словом

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 