В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 28 октября 2018 года, в результате боевых действий ранение получил один украинский военный.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 19 прицельных обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

"Вследствие боевых действий один украинский военный получил ранения. Его эвакуировали в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Он также добавил, что по данным украинской разведки, вчера на Донбассе было ликвидировано троих боевиков, еще 6 - ранены.

Кроме того, по данным Минобороны, по состоянию на 11:00 29 октября на Донбассе уже зафиксировано три обстрела со стороны боевиков, потерь в рядах ООС нет.