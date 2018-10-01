На Луганщине организатора «референдума» освободили от ответственности с испытательным сроком

На Луганщине организатора «референдума» освободили от ответственности с испытательным срокомВчера, 12:04
Рубежанский городской суд приговорил организатора «референдума» в городе Золотое к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания на основании ст. 75 УК Украины «Освобождение от отбывания наказания с испытанием». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
В ходе досудебного расследования установлено, что в мае 2014 году местная жительница города Золотое Луганской области по предварительному сговору с другими лицами организовала и провела «референдум» на избирательном участке.
«Выполняя отведенную ей роль "главы избирательной комиссии", последняя подыскала лиц для участия в так называемом "референдуме" и во время его проведения выдавала бюллетени, составляла протокол подсчета голосов», - говорится в сообщении.
Женщина признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины.