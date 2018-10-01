Украинцы завершают Игры непокоренных с 20 медалями

«Золото» в забеге на 400 метров в категории IT7 получил Василий Омельченко, а в толкании ядра в категории IF4 Александр Белобоков завоевал серебряную медаль, сообщается на странице сборной в Facebook.

Как сообщает Радио Свобода, в последних соревнованиях, назначенных на 27 октября, украинцы не участвуют. Также 27 октября состоится церемония закрытия игр.

Таким образом, украинцы на нынешних играх имеют 7 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые медали.

«Золото»: у лучницы Майи Москвич, а также команды лучников Украины (Майи Москвич, Сергея Шимчака и Андрея Усача) легкоатлеты Богдана Оксентюка (забег на 1500 м в категории IT7), Василия Омельченко (забег на 400 м в категории IT7) тяжеловеса Александра Гавриленко (пауэрлифтинг в среднем весе в категории IP5), гребле на тренажерах Александра Белобокова (на скорость в 1 мин в категории IR3), Сергея Ильницкого (на скорость в 1 мин в категории IR6).

«Серебро»: лучник Александр Зозуляк; легкоатлеты: Юрий Дмитренко (метание диска в категории IF1), он же (толкание ядра в категории IF1), Александр Белобоков (толкание ядра в категории IF4), Василий Омельченко (прыжки в длину в категории IJ5) тяжеловес Евгений Олексенко (пауэрлифтинг в тяжелом весе в категории IP6) пловцы: Владимир Король (заплыв на 100 м вольным стилем в категории ISD), он же (заплыв на 50 м на спине в категории ISD), Виктор Шинкарук (заплыв на 50 м брассом в категории ISD), Богдан Оксентюк (заплыв на 50 м свободным стилем в категории ISD).

«Бронза»: велогонки Денис Фищук (критериум в категории IRB3) пловцы Богдан Оксентюк (заплыв на 100 м вольным стилем в категории ISD), Владимир Король (заплыв на 50 м вольным стилем в категории ISD).

«Игры непокоренных» (Invictus Games) – международные соревнования в паралимпийском стиле, в которых принимают участие раненые военнослужащие и ветераны. Их организовал британский принц Гарри. Впервые Игры непокоренных прошли в 2014 году в Лондоне.

В этом году в соревнованиях принимают участие команды 18 стран: Австралии, Афганистана, Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Ираке, Италии, Иордании, Канады, Нидерландов, Германии, Новой Зеландии, Польши, Румынии, США, Франции, а также Украины