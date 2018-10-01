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Для переселенцев создали многофункциональное мобильное приложение

Сегодня, 15:26 citynews.net.ua | Напечатать

Теперь полезную информацию для переселенцев можно узнать с помощью мобильного приложения. Об этом сообщает News UA.

Так, с помощью приложения IDPRIGHTS можно узнать всю полезную информацию для внутренне перемещенных лиц. Приложение создал благотворительный фонд «Горение» и скачать его можно в Google Play.

Отмечается, что приложение предоставляет такие сведения:

консультации юристов (вопрос юристу можно задать онлайн),

актуальные новости,

законодательная база (все законы, которые касаются жизни переселенцев),

бланки заявлений в различные инстанции (их можно скачать прямо в приложении).

А также IDPRIGHTS поможет составить заявления о:

возобновлении потерянного паспорта или диплома,

получении адресной помощи,

списании штрафа,

назначении алиментов,

получении судебного решения,

взятии на учет ВПЛ.

Сообщается, что приложение разработано как волонтерский проект, финансирования разработчики пока не получили.


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