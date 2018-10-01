Украинские воины примут участие в 43-м Марафоне Морской пехоты в США

Восемь украинских воинов, которые получили ранения и проходят реабилитацию, прилетели в Соединенные Штаты для участия в 43-м Марафоне Морской пехоты США, который состоится в воскресенье. В частности, в столичный аэропорта Даллес прилетели двое участников, еще шестеро прибыли рейсом в Нью-Йорк, сообщает Укринформ.

Изначально планировалось, что в забеге примут участие девять украинских воинов: Александр Дарморос, Дмитрий Полтавец, Александр Попруженко, Андрей Бондарчук, Олег Зимников, Юрий Козловский, Богдан Ушарук, Павел Чайка и Руслан Попов. Пятеро из них зарегистрировались на полную марафонскую дистанцию - 42 км 195 м, четверо на 10 км. Однако, в четверг один из членов украинской команды, Олег Зимников, вернулся в Украину из-за сложностей, возникших в связи с визовыми формальностями.

Двое бойцов, которые выйдут на старт, полностью потеряли зрение вследствие ранения в зоне АТО. Еще один участник, Александр Дарморос, имеет ампутацию нижней конечности. Ребята еще летом прошли предварительный отбор и подготовку в Украине.

Команда раненых украинских ветеранов уже третий год подряд принимает участие в Марафоне Морской пехоты США, который традиционно происходит в конце октября. Участники забегов посвящают свои победы тем, кто вернулся с войны с ранениями, инвалидностью и борется с посттравматическим синдромом. Украинские воины хотят доказать, что потеря конечностей и тяжелые ранения – не помеха для достижений в мирной жизни.

На протяжении подготовки к забегу украинская команда несколько дней будет располагаться на базе Морской пехоты США в Квонтико, штат Вирджиния.