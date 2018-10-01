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Землепользователи и собственники земли Луганской области уплатили более 184 миллионов налога

Сегодня, 11:07 citynews.net.ua | Напечатать

Юридические и физические лица уплатили в январе-сентябре 2018 года 184 миллиона 420 тысяч гривен платы за землю. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госфискальной службы в Луганской области.

Указанные средства были направлены в местные бюджеты региона.

Специалисты ведомства также сообщают, что в соответствии с налоговым законодательством, собственники земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком.

В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком плата за землю уплачивается за фактический период нахождения земли в собственности или пользовании в отчетном году.


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