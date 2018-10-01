Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 47 тыс. человек

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 47 тыс. человекСегодня, 09:56
Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе 25 октября пересекли 47,3 тысяч человек. Об этом передает пресс-служба ООС Государственной пограничной службы.
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно графику.
За минувшие сутки через КПВВ проследовало 47,3 тысячи человек и 5,8 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 11290 человек и 1335 транспортных средств;
"Марьинка" - 10900 человек и 1925 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 9370 лиц и 1695 транспортных средств;
"Гнутово" - 4025 человек и 870 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 11675 человек.