Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 47 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе 25 октября пересекли 47,3 тысяч человек. Об этом передает пресс-служба ООС Государственной пограничной службы.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно графику.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 47,3 тысячи человек и 5,8 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 11290 человек и 1335 транспортных средств;

"Марьинка" - 10900 человек и 1925 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9370 лиц и 1695 транспортных средств;

"Гнутово" - 4025 человек и 870 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11675 человек.