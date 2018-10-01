На Донбассе за день ранен один украинский военный

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 25 октября 2018 года, ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня боевики 5 раз открывали огонь по украинским позициям, в том числе дважды - из запрещенного Минском вооружения.

Больше всего обстрелов зафиксировано вблизи Светлодарска. Также боевики обстреливали Луганское, Авдеевку, Красногоровку и Гнутово.

"В результате боевых действий на Донецком направлении, ранили одного военнослужащего из состава объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - сообщают в штабе.