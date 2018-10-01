Жителям Новотошковского оказывают помощь военные медики

В прифронтовом поселке Новотошковское уже два дня работает передвижной кабинет медицинской рентгенодиагностики, где жителей обследуют военные медики.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Подчеркивается, что кабинет оснащен всем необходимым современным оборудованием, а сам рентген имеет широкий спектр возможностей с одновременной обработкой материала для стопроцентного обследования населения.

Передвижной кабинет будет работать в Новотошковском до 26 октября, с 09:00 часов утра и до последнего желающего жителя.

Следует отметить, что такая необходимость в медицинском обследовании вызвана тем, что в последнее время среди населения Новотошковского были случаи заболевания туберкулезом. Больных сразу направили на стационарное лечение в Лисичанский туберкулезный диспансер.

«Для своевременного выявления такого заболевания, а также для улучшения уровня предоставления медицинских услуг населению поселка Новотошковское, которое находится недалеко от линии разграничения, Попаснянская райгосадминистрация обратилась к главнокомандующему ООС Сергею Наеву с просьбой о предоставлении передвижного флюорографического аппарата для обследования населения», – говорится в сообщении.