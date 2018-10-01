Дети из прифронтового Попаснянского района поехали на отдых в Ровенскую область

Дети из прифронтовой Попаснянщины 24 октября отправились на оздоровительный отдых в детский санаторно-оздоровительный центр «Электроник Ровно». Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской райгосадминистрации.

Финансирование оздоровления детей с Востока состояло из двух частей, первую - 100 000 гривен - предоставила областная программа «Луганское лето», а вторую - Ровенская облгосадминистрация в размере 150 000 гривен. Оздоровительная программа продлится 21 день, дети будут жить в комплексе «Электроник Ровно».

Дети смогут пройти процедуры по профилактике и лечению хронических заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, органов опорно-двигательного аппарата, нервной и эндокринной системы.